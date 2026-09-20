Video Cicchella si finge Favasuli, interviene un esilarante Rafa Marin: siparietto a Castel Volturno

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Costantino Favasuli premiato come "Star of the match" di Napoli-Bologna. A consegnare il riconoscimento al terzino azzurro è stato Francesco Cicchella.

Un premio speciale accompagnato da una consegna decisamente fuori dagli schemi. Costantino Favasuli ha ricevuto il riconoscimento di "Star of the match" per la prestazione offerta in Napoli-Bologna 1-0. Il terzino calabrese è stato uno dei protagonisti della vittoria degli azzurri, firmando l'assist per il gol decisivo di Stanislav Lobotka. Nella giornata di ieri Euronics, sponsor dell'iniziativa, è tornato al centro sportivo di Castel Volturno per consegnare il trofeo al giocatore.

Cicchella imita Favasuli, nella gag spunta anche Rafa Marin

Questa volta, però, ad attendere Favasuli c'era un inviato d'eccezione: Francesco Cicchella. L'attore, cantante e comico napoletano ha inscenato un divertente siparietto pubblicato poi sui canali social, fingendosi proprio il terzino del Napoli e improvvisando un'imitazione in dialetto calabrese. Alla gag ha partecipato anche Rafa Marin, coinvolto nella scenetta che ha accompagnato la consegna del premio a Favasuli.