Cicchella si finge Favasuli, interviene un esilarante Rafa Marin: siparietto a Castel Volturno
Un premio speciale accompagnato da una consegna decisamente fuori dagli schemi. Costantino Favasuli ha ricevuto il riconoscimento di "Star of the match" per la prestazione offerta in Napoli-Bologna 1-0. Il terzino calabrese è stato uno dei protagonisti della vittoria degli azzurri, firmando l'assist per il gol decisivo di Stanislav Lobotka. Nella giornata di ieri Euronics, sponsor dell'iniziativa, è tornato al centro sportivo di Castel Volturno per consegnare il trofeo al giocatore.
Cicchella imita Favasuli, nella gag spunta anche Rafa Marin
Questa volta, però, ad attendere Favasuli c'era un inviato d'eccezione: Francesco Cicchella. L'attore, cantante e comico napoletano ha inscenato un divertente siparietto pubblicato poi sui canali social, fingendosi proprio il terzino del Napoli e improvvisando un'imitazione in dialetto calabrese. Alla gag ha partecipato anche Rafa Marin, coinvolto nella scenetta che ha accompagnato la consegna del premio a Favasuli.
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