Bargiggia difende Amorim: “Nostalgici di Allegri contro di lui! La lobby della restaurazione"

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Paolo Bargiggia commenta la prima sconfitta stagionale del Milan contro il Benfica e le critiche rivolte a Ruben Amorim: "La lobby della restaurazione".

La prima sconfitta stagionale del Milan, arrivata contro il Benfica, ha alimentato ulteriormente le critiche nei confronti di Ruben Amorim. Il tecnico rossonero è finito al centro del dibattito dopo un avvio di stagione poco brillante e, sul tema, è intervenuto anche il giornalista Paolo Bargiggia con un post pubblicato sui propri canali social. Nel suo messaggio, Bargiggia ha chiamato in causa anche Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Napoli, facendo riferimento a chi rimpiange il tecnico toscano e auspica un ritorno a un calcio del passato.

Bargiggia: "Tutti contro Amorim. La lobby della restaurazione"

Bargiggia ha quindi associato le critiche rivolte ad Amorim a quella che definisce una sorta di "restaurazione", citando espressamente Fabio Capello e i nostalgici di Allegri: “Fabio Capello, i gufi, i cialtroni e i nostalgici di Allegri. Tutti contro Amorim. La lobby della restaurazione”.