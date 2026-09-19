Vergara convocato dall’Italia, l'agenzia: “Cresciuto con l’azzurro addosso, ha sapore speciale”

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Prima convocazione in Nazionale per Vergara: la sua agenzia celebra il percorso del talento del Napoli.

Riparte dalla Nations League il cammino della Nazionale, con Roberto Mancini che per il ritorno sulla panchina azzurra ha convocato un gruppo di 34 calciatori. Tra i nove volti nuovi c’è anche Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, premiato con la prima chiamata in Nazionale maggiore dopo il percorso compiuto dalle giovanili azzurre fino alle esperienze maturate tra Serie C e Serie B e al ritorno nel club partenopeo.

Vergara in Nazionale, la Marat celebra la prima convocazione

Sui social la Marat, agenzia che cura gli interessi del calciatore, ha celebrato il traguardo raggiunto da Vergara: "Il percorso è stato costruito un passo alla volta, lontano dai riflettori e senza scorciatoie. Dalle giovanili del Napoli alle esperienze tra Serie C e Serie B, Antonio Vergara ha trasformato ogni tappa in crescita, fino a conquistarsi oggi la prima convocazione con la Nazionale maggiore. Per un ragazzo cresciuto con l'azzurro addosso, arrivare fino all'azzurro dell'Italia ha un sapore speciale. È il premio alla pazienza, al lavoro e alla capacità di farsi trovare pronto quando il proprio momento finalmente arriva".