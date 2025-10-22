Foto Ultras Ancona, striscione di solidarietà per i tifosi napoletani espulsi dall'Olanda

vedi letture

Dopo i gravi fatti di Eindhoven, dove circa 200 tifosi del Napoli sono stati arrestati e successivamente espulsi dall'Olanda prima della partita di Champions League contro il PSV, arriva oggi un gesto di solidarietà da parte di un gruppo storico del tifo organizzato italiano. La Curva Nord di Ancona, legata da un lungo gemellaggio con gli ultras partenopei, ha infatti esposto uno striscione di sostegno rivolto ai tifosi azzurri coinvolti nei provvedimenti delle autorità olandesi.

Un segnale di vicinanza che testimonia il legame profondo tra le due tifoserie, unite da valori di fratellanza e rispetto reciproco anche nei momenti più difficili. Questo il testo dello striscione degli ultras anconetani: "Contro ogni abuso di potere, vicini alla Napoli Ultras - Curva Nord Ancona". Di seguito lo scatto diventato virale sui social.