Us Open, Sinner stravince a New York: i complimenti della SSCNapoli

Jannik Sinner conquista il secondo torneo del Grande Slam in carriera battendo in finale in tre set l'americano Fritz agli Us Open. A complimentarsi attraverso X con il tennista azzurro, numero uno al mondo della classifica Atp, è la SSCNapoli. Di seguito il tweet del club azzurro.