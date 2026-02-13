Varriale: "Addio Conte, ricomincia il tormentone. Ma anche l'anno scorso lo dicevano..."

Oggi alle 20:30Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dei rumours circa il futuro di Antonio Conte al Napoli: "Un anno fa, commentatori improbabili (ma anche qualche esperto di mercato accreditato) garantivano senza dubbi l'addio di Conte al Napoli. Ora il tormentone è ripartito, addirittura in anticipo. Per fortuna non decidono loro ma due che ne capiscono: l'allenatore e Aurelio De Laurentiis".

