Varriale: "Addio Conte, ricomincia il tormentone. Ma anche l'anno scorso lo dicevano..."

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dei rumours circa il futuro di Antonio Conte al Napoli: "Un anno fa, commentatori improbabili (ma anche qualche esperto di mercato accreditato) garantivano senza dubbi l'addio di Conte al Napoli. Ora il tormentone è ripartito, addirittura in anticipo. Per fortuna non decidono loro ma due che ne capiscono: l'allenatore e Aurelio De Laurentiis".

