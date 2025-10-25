Varriale: "Avevano già intonato il de profundis al Napoli! Conte con attributi esagonali"

Il Napoli manda un segnale fortissimo al campionato battendo l'Inter, reduce da sette vittorie di fila, per 3-1 e rialzandosi nel migliore dei modi dal doppio ko con Torino e PSV. Nel primo tempo sblocca il risultato De Bruyne da rigore, nel tirare il belga si infortuna ed è costretto al cambio aggiungendosi alla lunga lista di assenti. Nella ripresa McTominay trova una rete straordinaria al volo e raddoppia, ma dopo poco Calhanoglu dal dischetto accorcia le distanze; gli azzurri però sono in partita più che mai e con Anguissa trovano il tris definitivo. Il ruggito dei Campioni d'Italia, degli uomini di Antonio Conte che tornano in testa alla classifica.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Avevano già intonato il de profundis al Napoli con tanti infortunati, oggi pure De Bruyne, contro l'Inter col vento in poppa. E invece trionfano i campioni d'Italia che si comportano come tali. Monumentali Juan Jesus, Anguissa e McTominay oltre a Conte con attributi esagonali".