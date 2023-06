VIDEO - Alvino ripropone “Porompompero” cantata da Garcia: fu coro e ora titolo della sua trasmissione

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il francese ex Lille, Roma, Lione ed Al Nassr erediterà la panchina di Luciano Spalletti

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il francese ex Lille, Roma, Lione ed Al Nassr erediterà la panchina di Luciano Spalletti alla guida della squadra campione d'Italia in carica. Il giornalista Carlo Alvino ha riproposto sui social “Porompompero”, il coro dei tifosi nato nel 1989 per accompagnare le gesta del Napoli di Maradona e ora titolo della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli cantato da Rudi Garcia ai tempi della Roma. Di seguito le immagini.