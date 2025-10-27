Zazzaroni a Bergonzi: “Gesto antisportivo di Di Lorenzo non si può sentire!”
"La gamba sinistra di Di Lorenzo si allarga tantissimo, non a proteggere il pallone, cerca un contatto e un fallo. Il contatto poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo: questo è un gesto antisportivo!". Queste le parole di Mauro Bergonzi, ex arbitro, che alla Domenica Sportiva ha così attaccato il capitano del Napoli.
A replicare a Bergonzi, via Instagram, è Ivan Zazzaroni: "Mi sta bene che l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che conosco come persona educata, sostenga che il rigore su Di Lorenzo non ci fosse (è un'opinione) ma l'affermazione "gesto antisportivo del capitano del Napoli", che secondo lui avrebbe allargato apposta la gamba sinistra per ricevere il fallo, è totalmente fuori luogo. Ognuno ha la sua storia e quella conta".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro