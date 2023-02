Ziliani: "Allegri e Mourinho 9mln d'ingaggio dopo umiliazioni contro Monza e Cremonese!"

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social criticando alcuni allenatori italiani: "Ma questi allenatori da 9 milioni d’ingaggio come Mourinho e Allegri che si lamentano della rosa di Roma (3* club per ingaggi) e Juventus (1* club per ingaggi) dopo essere stati umiliati da Cremonese, Monza, Bodoe, Maccabi e via elencando, pensano che siamo tutti cretini?".