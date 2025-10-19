Ziliani punge Conte: "I pianti sul doppio impegno iniziano a diventare imbarazzanti"

vedi letture

Il giornalista Paolo Ziliani, all'indomani della sconfitta rimediata dal Napoli in casa del Torino, tramite il suo account X ha punto Antonio Conte con questo commento: "Mentre Milan e Juve provano a tramutare in oro la doppia caduta di Napoli e Roma, due sospetti si fanno largo: 1) E se Conte si stesse incartando? 2) E se Chivu fosse in realtà un ottimo allenatore?

I pianti dell'allenatore del Napoli sui grattacapi e le rogne che il doppio impegno campionato-Champions comporta (come se li avesse soltanto lui) cominciano a farsi inquietanti oltre che imbarazzanti: Chivu al confronto sembra Rinus Michels. Mentre "Andonio" piagnucola, oggi Allegri e Tudor sia pure fra mille guai tentano il colpaccio".