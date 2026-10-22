Europa League, i finali delle 21: Lindstrom-gol non basta al Salisburgo. Pari Besiktas

Europa League, si chiudono le gare delle 21 della terza giornata di League Phase: il Salisburgo si fa rimontare dal Celje nonostante il gol di Lindstrom.

Si chiudono le gare delle 21 di giovedì 22 ottobre, valide per la terza giornata della League Phase di Europa League. Il Besiktas spreca una grande occasione contro il Crystal Palace: dopo essere passato dall'1-0 all'1-2 nel giro di appena quattro minuti, con le reti di Yeremy Pino e Mateta, trova il pareggio con Olaitan. L'espulsione di Akdag per somma di ammonizioni, però, frena le speranze di completare la rimonta. Non va meglio al Salisburgo, che si fa raggiungere sul 2-2 dal Celje nonostante il gol di Jesper Lindstrom, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

Europa League, goleade per Hoffenheim, Real Sociedad e Benfica

Spettacolo e tanti gol nelle altre sfide della serata. L'Hoffenheim travolge il Lione di Paulo Fonseca grazie alla doppietta e all'assist di Kramaric, protagonista assoluto del match. Successo esterno per il Celta Vigo sul campo del Celtic, mentre la Real Sociedad domina e rifila sei reti al Lillestrom, trascinata da Luka Sucic e da Oyarzabal, autore di tre assist. Vittoria di misura per l'Olympiakos contro lo Sparta Praga, mentre il Benfica cambia marcia nella ripresa e cala il poker contro l'Omonia. L'Anderlecht, invece, si impone con un netto 3-0 in casa dello Jagiellonia. Infine, il Viktoria Plzen passa inizialmente in vantaggio, ma il Levski ribalta il risultato tra le mura amiche e conquista un prezioso successo per 2-1.

I finali delle 21

Besiktas - Crystal Palace 2-2

45'+2 Ndidi (B), 51' Y.Pino (C), 55' Mateta (C), 73' Olaitan (B)

Bournemouth - Milan 3-0

7' Kluivert (B), 32' rigore Tavernier (B), 84' A.Adli (B)

Celje - Salisburgo 2-2

9' Kitano (S), 46' Lindstrom (S), 50' Kramer (C), 90' Kucys (C)

Celtic - Celta Vigo 1-2

47' Baur (C), 68' Ja.Rodriguez (C), 71' Ja.Rodriguez (C)

Hoffenheim - Lione 3-0

45'+4' Kramaric (H), 49' Daghim (H), 83' Hlozek (H)

Jagiellonia - Anderlecht 0-3

21' Cvetkovic (A), 72' Winkler (A), 80' Onia Seke (A)

Lillestrom - Real Sociedad 0-6

25' Sergio Gomez (R), 27' Sergio Gomez (R), 33' L.Sucic (R), 50' autogol Olsen (R), 64' Oskarsson (R), 72' L.Sucic (R), 60' Zakharyan (R)

Olympiakos - Sparta Praga 1-0

78' A.Gonzalez (O)

Omonia - Benfica 1-4

14' autogol Nego (B), 42' Kakoullis (O), 49' Pavlidis (B), 76' Aursnes (B), 85' Prestianni (B)

Viktoria Plzeň - Levski 0-1

44' Everton Bala (L), 62' Kabongo (V), 66' Reinaldo (L)