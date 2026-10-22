Europa League, i finali delle 18.45: goleada AZ, Leverkusen corsaro, male il Marsiglia
Si chiudono con diversi risultati sorprendenti le otto partite di Europa League iniziate alle 18:45. L’AZ Alkmaar travolge in trasferta l’Ararat-Armenia con un netto 4-0 e centra la seconda vittoria europea consecutiva dopo quella contro l’Hapoel Beer Sheva. Successo largo anche per l’Union SG, che rifila quattro reti agli israeliani. Spettacolo a Zagabria, dove il NEC Nijmegen ribalta la Dinamo dopo il 2-2 del primo tempo, imponendosi grazie alla doppietta di Linssen e al gol di Chery all’80’. Il Ferencvaros travolge il Torreense, mentre il Lech Poznan deve accontentarsi dell’1-1 contro il Sunderland: dopo aver trovato il pareggio con Bengtsson, al suo primo gol nella fase campionato, i polacchi sfiorano il sorpasso in rapida successione, ma Roefs salva gli inglesi.
Europa League, il Bayer Leverkusen vince e il Marsiglia cade: pari per la Juventus
Il Bayer Leverkusen risolve la pratica OFI Creta già nel primo tempo, con una doppietta di Hofmann, mentre il Marsigliaincassa una sconfitta sul campo dello Sturm Graz. Serata negativa anche per l’Hapoel Beer Sheva, battuto 4-0 dall’Union SG. La Juventus, invece, non va oltre il 2-2 contro il Rennes: i bianconeri rimontano lo svantaggio firmato da Al-Taamari e Dia grazie a Celik e al rigore trasformato da Woltemade, ma non riescono a completare il sorpasso. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Spalletti, accolta dai fischi dei tifosi allo Stadium al triplice fischio.
I finali delle 18:45
Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4
21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)
Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4
25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N), 54' Linssen (N), 80' Chery (N)
Ferencvaros - Torreense 4-1
20' Dele (F), 23' Pozo (T), 58' M.Gomez (F), 80' autogol Mohamed (F), 89' Lisztes (F)
Juventus - Rennes 2-2
5' Celik (J), 15' Tamari (R), 43' Dia (R), 67' rigore Woltemade (J)
Lech - Sunderland 1-1
2' Tuterov (S), 70' Bengtsson (L)
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)
Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0
45'+1 rigore Florucz (U), 60' Guilherme Smith (U), 77' Aquino (U), 81' Guilherme Smith (U)
Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0
13' Diakite (S)
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