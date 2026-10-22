Ufficiale Bournemouth-Milan, formazioni ufficiali: Amorim ne cambia 6 rispetto all’Atalanta

Sei cambi rispetto alla sfida contro l’Atalanta per il Milan, che contro il Bournemouth si affida a Cissé come falso centravanti. Amorim parte dal 4-2-3-1.

Novità in attacco e sei cambi nell’undici iniziale rispetto alla partita contro l’Atalanta: il Milan di Amorim si presenta così alla sfida contro il Bournemouth, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Tra i pali c’è Maignan, mentre in difesa vengono confermati De Winter e Pavlovic. Restano nell’undici titolare anche Musah e Moreira, mentre la scelta più significativa riguarda Cissé, schierato da falso centravanti. Alle sue spalle agiranno Hutchison, Loftus-Cheek e il già citato Moreira. Il modulo di partenza è il 4-2-3-1, ma l’assetto rossonero potrà trasformarsi in un 3-4-2-1 a seconda delle fasi di gioco. In questo scenario, Tomori avrà un ruolo ibrido, alternandosi tra la posizione di braccetto difensivo e quella di terzino destro.

Bournemouth-Milan, le formazioni ufficiali

BOURNEMOUTH (4-4-2): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Tavernier, Christie, Adams, Gonnon-Doak; Evanilson, Kluivert. A disp. Petrovic, Allan, Cook, Soler, Brooks, Smith, Alli. Toth, Rodriguez, Rayan. All. Marco Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moireira; Cisse. A disp. Bouyer, Torriani, Pulisic, Rabiot, Diawara, Modric, Comotto, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Camarda. All. Ruben Amorim.