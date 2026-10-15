La Juve ribalta il Celta Vigo: Kolo Muani entra e segna il gol decisivo al 92’

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La Juventus vince in rimonta sul campo del Celta Vigo. Dopo il vantaggio di Alvarez e il pari di Woltemade, è Kolo Muani a firmare il gol decisivo al 92’.

La Juventus espugna il Balaídos con una vittoria in extremis: contro il Celta Vigo finisce 2-1, grazie alla rete di Kolo Muani al 92’. La squadra di Spalletti fatica nella prima parte di gara e sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi, trovando il vantaggio al 18’ con Alvarez, servito da Swedberg al termine di una rapida azione in area. I bianconeri accusano il colpo e reagiscono senza particolare incisività, con un colpo di testa centrale di Koopmeiners e un tentativo fuori misura di Woltemade, schierato dal primo minuto al posto di Kolo Muani.

Woltemade pareggia, Kolo Muani firma il sorpasso al 92’

Nella ripresa la Juventus cambia atteggiamento e si rende subito pericolosa con due conclusioni ravvicinate di Conceição, entrambe respinte da Radu. Il pareggio arriva grazie a Woltemade, che sfrutta un errore di Marcos Alonso e firma il suo secondo gol in bianconero. Spalletti ridisegna poi l’attacco inserendo Kolo Muani al posto di Conceição, che non nasconde il disappunto per la sostituzione. Nel finale Nico Gonzalez sfiora il sorpasso con una conclusione spettacolare, ma il gol decisivo arriva al 92’: Kolo Muani si fa trovare in area e devia in rete il cross di Cambiaso, completando la rimonta e consegnando alla Juventus la seconda vittoria in due partite di Europa League.