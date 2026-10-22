Fischi allo Stadium: la Juventus agguanta il Rennes ma non va oltre il pari

La Juventus evita la sconfitta contro il Rennes nella terza giornata della fase campionato di Europa League, ma non riesce a conquistare i tre punti.

La Juventus non va oltre il 2-2 contro il Rennes nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Luciano Spalletti sceglie il 3-5-2, con Kolo Muani e Woltemade insieme in attacco, e l’avvio dei bianconeri sembra promettere bene: al 5’ Celik sblocca il risultato su assist di Woltemade. Il Rennes, però, reagisce e trova il pareggio con Al-Taamari, che anticipa Gatti e insacca di testa. I primi mugugni dagli spalti accompagnano una Juventus che sfiora il nuovo vantaggio con McKennie, fermato prima da Samba e poi dal palo. Nel finale di primo tempo arriva la doccia fredda: Douglas Luiz intercetta con la mano un tiro di Nagida e provoca un calcio di rigore, trasformato da Dia, ex Lazio, che spiazza Vicario e porta i francesi sul 2-1.

Juventus-Rennes, Woltemade evita la sconfitta: annullato il gol del 3-2

La ripresa si apre con l’ingresso di Kalulu al posto di Celik, costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia. Con il passare dei minuti il Rennes arretra, mentre la Juventus aumenta la pressione e si sbilancia alla ricerca del pareggio. A ristabilire l’equilibrio è Woltemade, tra i migliori in campo, che al 67’ trasforma il rigore conquistato da Nico Gonzalez, entrato dalla panchina. Nel finale i bianconeri tentano anche il sorpasso e trovano il gol con Lucumi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Juventus evita così la sconfitta, ma interrompe la propria serie di vittorie europee e deve accontentarsi del pareggio, restando comunque imbattuta in Europa League. Al triplice fischio, però, arrivano i fischi dei tifosi bianconeri, segno del malcontento per una prestazione che non ha convinto.