Ufficiale Europa League, le formazioni di Juventus-Rennes: Spalletti vara un nuovo modulo

Alle ore 18:45 la Juventus ospita lo Stade de Rennais per la partita valida per la 3^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League 2026/27, in cui i bianconeri di Spalletti al momento corrono a punteggio pieno, avendo vinto entrambe le partite fino a qui disputate, contro NEC e Celta Vigo.

Le scelte di Spalletti e Haise

Confermato il cambio di rotta della Juve, Spalletti ha deciso di dare retta al suggerimento del suo spogliatoio e vara il 3-5-2 con i due attaccanti Kolo Muani e Woltemade che agiscono in coppia là davanti. Chance per Gatti e Kelly in difesa, Douglas Luiz farà da play. Stesso modulo anche per il Rennes di Haise, in cui spicca la presenza tra i titolari di due ex giocatori di Serie A come Reynolds, che ha militato in passato nella Roma, e Boulaye Dia, ceduto dalla Lazio ai rossoneri d'Oltralpe la scorsa estate. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Rennes.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Boga, Kalulu, Alajbegovic, Lucumi, Sarr, Gonzalez, Cabal, Merola. Allenatore: Luciano Spalletti.

RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, Camara, Nagida; Dia, Al Taamari. A disposizione: Lemaitre, Belazzoug, Oliveira, Cisse, Blas, Mayenda, Szymanski, Merlin, Do Marcolino, Nordin, Soumare, Frankowski. Allenatore: Franck Haise.