Vlahovic ritroverà Italiano! E' fatta col Besiktas: maxi-ingaggio per l'ex Juve

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Ultime calciomercato, Vlahovic-Besiktas: si va verso la chiusura

È in dirittura d'arrivo il trasferimento di Dusan Vlahovic al Besiktas. Secondo quanto raccolto da Tmw, la trattativa sta procedendo speditamente verso la chiusura, con il club e l'entourage del giocatore al lavoro sugli ultimi dettagli relativi a contratto e commissioni. Classe 2000, l'attaccante serbo firmerà un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione, più 10 milioni come bonus alla firma.

Vlahovic ritroverà Italiano

Un colpo che permette al club di Istanbul di rifarsi dopo la delusione legata al mancato affare Salah nei giorni scorsi. Al Besiktas, Vlahovic ritroverà Vincenzo Italiano, già suo allenatore ai tempi della Fiorentina, e avrà come nuovo partner d'attacco Leandro Trossard, altro rinforzo fresco di firma per il club turco.