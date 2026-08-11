Vlahovic ritroverà Italiano! E' fatta col Besiktas: maxi-ingaggio per l'ex Juve
TuttoNapoli.net
Ultime calciomercato, Vlahovic-Besiktas: si va verso la chiusura
È in dirittura d'arrivo il trasferimento di Dusan Vlahovic al Besiktas. Secondo quanto raccolto da Tmw, la trattativa sta procedendo speditamente verso la chiusura, con il club e l'entourage del giocatore al lavoro sugli ultimi dettagli relativi a contratto e commissioni. Classe 2000, l'attaccante serbo firmerà un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione, più 10 milioni come bonus alla firma.
Vlahovic ritroverà Italiano
Un colpo che permette al club di Istanbul di rifarsi dopo la delusione legata al mancato affare Salah nei giorni scorsi. Al Besiktas, Vlahovic ritroverà Vincenzo Italiano, già suo allenatore ai tempi della Fiorentina, e avrà come nuovo partner d'attacco Leandro Trossard, altro rinforzo fresco di firma per il club turco.
Pubblicità
Europa League
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: Lukaku via, a piccoli passi, ma il Napoli resta fermo di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveCastel di Sangro day 12, seduta pomeridiana: tornano Lucca e Milinkovic-Savic! Lang si fa male al ginocchio!
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista ancora piena: in 5 sono fuori. Acquisti solo Under?
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
Fabio TarantinoLiveRestyling Maradona, presentazione ufficiale: "63mila posti, via pista e spalti più vicini al campo! Le tempistiche"
Antonio NotoLiveFesta Centenario, ADL: "Napoli ancora più forte e strutturato!", Allegri: "Ritroviamoci qui per 1, 2 o 3 trofei!", KDB: "Uagliù!", Hamsik: "Incredibile!"
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com