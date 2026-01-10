Live

Primavera, Napoli-Lazio: segui con noi la diretta della gara di Primavera 1

Oggi alle 06:00Giovanili
di Daniele Rodia

Premi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Lazio di Primavera 1

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Napoli-Lazio di Primavera 1, gara che chiude il girone d'andata del campionato dedicato ai giovanissimi delle prime squadre.
 

Gara dí fondamentale importanza per gli azzurrini che vogliono proseguire il loro buon periodo e vogliono soprattutto allontanare le zone calde della classifica impegnate proprio dai giovani biancocelesti. 4 i punti di differenza tra le due squadre con il Napoli che si presenta al 14esimo posto con 24 punti e la Lazio al 17esimo posto con 20 punti.