VIDEO - Inter, tutto facile a Monza: finisce 5-1, gol e highlights

L'Inter batte il Monza ed allunga a +5 sulla Juventus in attesa dell'impegno dei bianconeri con il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter batte il Monza ed allunga a +5 sulla Juventus in attesa dell'impegno dei bianconeri con il Sassuolo. Lautaro Martinez e Calhanoglu realizzano due doppiette che non lasciano scampo agli avversari. Illusorio il gol di Pessina che accorcia momentaneamente sul 3-1 per il Monza. In chiusura del secondo tempo Thuram segna il definitivo 5-1. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).