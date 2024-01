KKN - Manca accordo sia con Samardzic che con l’Udinese: ADL sta trattando a oltranza con Pozzo

Lazar Samardzic è il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo ma, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, al momento non c’è accordo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Lazar Samardzic è il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo ma, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, al momento non c’è accordo né con l’Udinese e né con il calciatore. Il serbo si allenerà oggi regolarmente con i bianconeri. C’è una fase di stallo nella trattativa. Il talento piace molto, non è un mistero, tant’è che è sceso in campo in prima persona De Laurentiis e sta trattando a oltranza con Pozzo.