PRIMA PAGINA - CdS Campania - Benitez: "Napoli da scudetto"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina, nella edizione Campania odierna, con le parole dell'ex tecnico azzurro Rafa Benitez: "Napoli da Scudetto. Lotta a tre: Rino in corsa con Conte e Pirlo. Il Milan è fuori. Io doppio ex ma tifo per gli azzurri: legami speciali con la città". Al centro spazio alle scelte di Gattuso per la sfida di stasera contro l'Inter: "Fabian rischia, l'idea é Demme".