Si insiste per Barak! La Fiorentina ha rifiutato prima offerta: le ultime

Non solo Traorè, ormai ad un passo. Il Napoli vuole anche Barak per un doppio colpo tra centrocampo e attacco

Non solo Traorè, ormai ad un passo. Il Napoli vuole anche Barak dalla Fiorentina per un doppio colpo tra centrocampo e attacco. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha scritto un post sui social: "Si insiste per Barak dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni. Questa offerta è stata rifiutata dalla Fiorentina ma il giocatore piace e il Napoli ha intenzione di continare ad insistere per averlo".