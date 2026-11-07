ADL, discorso forte alla squadra: il messaggio ai giocatori prima della Lazio

Napoli, De Laurentiis richiama i calciatori alle proprie responsabilità dopo il Porto. Il presidente pretende una reazione immediata contro la Lazio.

Aurelio De Laurentiis prova a scuotere il Napoli nel momento più difficile della stagione. Ieri il presidente azzurro ha raggiunto Castel Volturno, dove ha incontrato Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, prima di rivolgersi direttamente ai calciatori. Un confronto deciso, con l'obiettivo di responsabilizzare il gruppo dopo la pesante sconfitta contro il Porto e le tensioni emerse nello spogliatoio. Il patron si aspetta una risposta immediata nella sfida di domani contro la capolista Lazio.

De Laurentiis scuote il Napoli: "Li ha richiamati al proprio senso di responsabilità"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta: "De Laurentiis è convinto ci sia ancora tempo per ripartire e recuperare il tempo perduto, ma proprio per questo affida alla partita contro la Lazio dell'ex Gattuso gran parte delle sue aspettative. Allegri lo sa, la squadra anche". Il quotidiano aggiunge: "Un bel discorso ai giocatori, di quelli forti. Li ha spronati. Li ha richiamati al proprio senso di responsabilità". Adesso la parola passa al campo: un altro passo falso, prima della sosta per le nazionali, aumenterebbe ulteriormente la pressione sull'ambiente azzurro.