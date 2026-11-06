Crisi Napoli, Romano: "Qualcuno butta acqua su fuoco, ma situazione è tesa..."

Napoli, Romano su YouTube: il giornalista fa il punto sugli aggiornamenti azzurri, tra momento della squadra, scelte della società e sfida con la Lazio

Fabrizio Romano fa il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Nel suo video sul canale YouTube, il giornalista esperto di calciomercato offre gli aggiornamenti sulla situazione azzurra, tra il momento della squadra, le scelte della società e gli scenari che si aprono in vista della sfida con la Lazio.

"Capisco che c'è chi butta acqua su fuoco essendo una situazione delicata in una piazza calda ed esigente, ma la realtà è che all'interno dello spogliatoio del Napoli, com'è giusto che sia in una situazione del genere, la situazione è tesa e ci sono questioni da monitorare. Ci sono giocatori non contentissimi. Qualcuno come Politano ci mette sempre la faccia. Anche McTominay poteva non parlare per come stava. Ma ce ne sono anche altri di calciatori che sono insoddisfatti per i risultati. Ma c'è anche chi non è contento in generale. Certamente a livello di spogliatoio la situazione è delicata, certo i risultati curano tutto. Se batti la capolista arriva la svolta. Ma ad oggi col ritiro, una manovra già fatta in passato e che faceva discutere, si va incontro a situazioni di tensione".