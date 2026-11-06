Podcast Napoli-Lazio, i consigli di Fantacalcio: i 6 calciatori da schierare

Carmine Cassandra di Fantacalcio.it presenta Napoli-Lazio: tre azzurri e tre biancocelesti da schierare, con un avvertimento sui difensori del Napoli.

Carmien Cassandra, esperto di Fantacalcio.it, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Crisi Napoli? Mi aspettavo qualche difficoltà, soprattutto per la mancanza di mercato e per le carenze strutturali della rosa. Non mi aspettavo però sette sconfitte e un Napoli già così lontano dal quarto posto, con una qualificazione alla fase successiva della Champions League diventata molto complicata. Siamo soltanto a novembre, ma tutti gli obiettivi minimi del Napoli stanno vacillando. Non sono particolarmente ottimista, anche se naturalmente mi auguro che la situazione possa cambiare, perché i tifosi meritano una stagione diversa".

Anche al Fantacalcio il rendimento dei giocatori del Napoli è stato deludente?

"Sì, molto. Le fantamedie sono bassissime e stanno arrivando pochi bonus. Con Allegri c'era già una certa diffidenza verso i giocatori offensivi del Napoli, considerando le caratteristiche storiche del suo calcio. In realtà, però, il problema principale non è stato segnare, ma subire tantissimo. Hojlund era addirittura il quarto attaccante per crediti spesi nelle aste di agosto e settembre, dietro nomi importanti come Lautaro e Ramos. Le aspettative erano elevate, ma finora il rendimento complessivo degli azzurri è stato inferiore a quanto ci si attendeva".

Partiamo dai tre consigliati della Lazio per la sfida contro il Napoli. Su chi punteresti?

"Il primo nome è Provstgaard, soprattutto per chi utilizza il modificatore difesa. Ha già portato un bonus e potrebbe fare bene anche in questa partita, magari vincendo il duello con Hojlund. Bisogna fare attenzione anche alle palle inattive, perché il Napoli soffre in queste situazioni e lui può essere pericoloso. Gli altri due sono Pinamonti e Cancellieri, che potrebbero approfittare dell'assenza di Zaccagni. Cancellieri può incidere soprattutto entrando a gara in corso: è veloce, bravo nel dribbling e potrebbe mettere in difficoltà una difesa che tende a calare fisicamente nel secondo tempo, come abbiamo visto contro Juventus e Porto. Pinamonti, invece, dovrebbe trovare spazio con Noslin spostato sulla sinistra. Ha segnato il gol decisivo contro il Cagliari e credo che, in assenza di Zaccagni, possa essere anche il rigorista della Lazio".

Quali sono invece i tre giocatori del Napoli che consiglieresti di schierare?

"È davvero difficile scegliere, mai come questa settimana ho dovuto studiare statistiche e numeri. Il primo nome è Matteo Politano, perché potrebbe creare problemi sulla fascia della Lazio, soprattutto se Tavares non dovesse recuperare completamente. Anche contro Pellegrini potrebbe avere occasioni interessanti. Inoltre, nelle ultime settimane ha mostrato numeri abbastanza positivi e contro il Monza ha trovato il bonus. Il secondo è Vergara. Mi aggrappo alla sua voglia di emergere e alla capacità di farsi trovare pronto nei momenti di difficoltà. Anche nella scorsa stagione, quando Conte aveva tante assenze, era riuscito a distinguersi con alcune buone prestazioni. Per questo lo considero schierabile. Il terzo è Anguissa. È un centrocampista che, grazie alla sua fisicità e agli inserimenti in area di rigore, può sempre trovare un bonus".

Ci sono invece calciatori del Napoli che sarebbe meglio evitare?

"Faccio molta fatica a consigliare i difensori. Devo dire che nelle ultime partite Buongiorno e Rafa Marin hanno sofferto parecchio. Se avete alternative valide, in una giornata così complicata contro la Lazio, io li eviterei. Naturalmente McTominay, Hojlund e De Bruyne sono giocatori che, se li avete in rosa, schierate a prescindere dal momento della squadra. Per il resto bisogna fare attenzione, soprattutto al reparto arretrato. Speriamo che qualcuno dei nomi consigliati possa regalare dei bonus. Il problema del Napoli, però, non è mai stato soltanto segnare: bisogna vedere anche quanti malus arriveranno dai portieri, Meret o Milinkovic-Savic".