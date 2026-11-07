Crisi Napoli, il discorso di ADL a Manna e Allegri: ribadita fiducia nel progetto! Tutti i temi

Il presidente è andato a Castel Volturno, ha ascoltato direttore sportivo e allenatore e poi ha parlato in modo netto: confermata la posizione di Allegri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri è andato a Castel Volturno per un summit con il direttore sportivo Giovanni Manna e l’allenatore Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere dello Sport, “ha voluto ascoltare personalmente cosa avessero da dirgli il ds e l’allenatore e poi è stato lui a parlare, a dire la sua, chiarendo il suo punto di vista su vari aspetti, come la posizione di Allegri”. Un discorso molto chiaro e netto, rivolto a entrambi.

I temi del confronto: risultati altalenanti, ritardi in classifica, difficoltà in Portogallo, errori di campo, dichiarazioni post-partita e infortuni

Come scrive il quotidiano, De Laurentiis ha ribadito la sua fiducia all’allenatore del Napoli: lo aveva scelto personalmente in estate e intende proseguire con lui, ma si aspetta una reazione già a partire da domani. Nonostante l’emergenza, con la squadra decimata per gli indisponibili, il presidente vuole vedere un atteggiamento diverso. Tanti gli argomenti toccati: si sono analizzate le criticità del momento, i risultati altalenanti, i ritardi in classifica tra Serie A e Champions, le difficoltà emerse in Portogallo, gli errori di campo, le dichiarazioni post-partita dei protagonisti e il tema infortuni, che resta centrale, “come un anno fa”. Il discorso ha guardato anche al momento in cui l’elenco degli indisponibili comincerà a ridursi e all’inizio di un altro tour de force che porterà direttamente alla sosta natalizia.

Allegri blindato dal presidente, ma domani alle 12.30 contro la Lazio si capirà se il blitz è servito

De Laurentiis ha dunque voluto ancora una volta blindare la posizione del suo allenatore, nonostante le voci di un possibile addio in caso di sconfitta contro la Lazio. Il numero uno del club azzurro si aspetta però una reazione in campo, pur con una lista di indisponibili ancora piuttosto lunga. Il presidente ha voluto andare a fondo per capire quali siano le criticità del momento, provando a scuotere l’ambiente che vive quotidianamente Castel Volturno. Domani alle 12.30 capiremo se davvero il blitz presidenziale sarà servito a cambiare marcia.