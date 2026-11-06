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Fiducia ad Allegri! Romano: "Mai contattati altri allenatori, ADL non ha piano B"
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"Situazione delicata in casa Napoli. Contro la Lazio c'è una sensazione di pericolo vero per la prima volta". Lo dice Fabrizio Romano, giornalista, sul suo canale Youtube. "A livello societario non c'è mai stata la sensaizone di qualche cambiamento. Con la Lazio, però, è un appuntamento molto importante per far sì che Allegri possa continuare con tranquillità anche durante la sosta.
Certo se si perde, allora la situazione diventerebbe pesante. Fino ad oggi ripeto, il Napoli non ha un piano B, non ha contattato altri allenatori. De Laurentiis non vuole cambiare allenatore. Ci spera. Nel frattempo attenzione perché la gara con la Lazio è molto delicata".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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