Incontro a Castel Volturno, da ADL via libera al mercato: tre rinforzi a gennaio!

Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto a rinforzare la rosa a gennaio. Previsti almeno tre acquisti, ma molto dipenderà dalle cessioni.

Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio. Durante il confronto di ieri a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Massimiliano Allegri hanno discusso anche della necessità di rinforzare una rosa che ha mostrato evidenti limiti. Già in estate il tecnico aveva chiesto tre innesti di spessore, ma la società aveva optato per Badiashile e Favasuli, entrambi successivamente fermati da problemi fisici. Adesso il club sembra intenzionato a intervenire concretamente.

Napoli, almeno tre colpi a gennaio: decisivo il mercato in uscita

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela: "Gennaio è distante, però è vicino nell'idea del club di rinforzare l'organico. Anche di questo s'è parlato ieri. Si lavora ad almeno tre colpi (dipenderà anche dalle uscite) per modellare la rosa, sempre nel rispetto dei parametri del club". Molto dipenderà dunque dalle cessioni che riuscirà a concretizzare Manna. Restano inoltre da chiarire le situazioni contrattuali di Meret, Anguissa e De Bruyne, oltre al rinnovo di McTominay e al futuro di Lorenzo Lucca, finora deludente.