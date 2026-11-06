Ultim'ora Terminato l'incontro tra ADL, Allegri e la squadra! Il patron ha lasciato Castel Volturno

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Allegri e i calciatori a Castel Volturno. Da stasera il ritiro per preparare la Lazio.

Giornata particolarmente intensa a Castel Volturno, dove il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto incontrare personalmente Massimiliano Allegri e i calciatori del Napoli per fare il punto sulla delicata situazione che sta attraversando la squadra. Il patron azzurro ha lasciato il centro sportivo al termine del confronto, organizzato per verificare il clima all'interno dello spogliatoio dopo le ultime prestazioni negative e le tensioni emerse nelle scorse settimane. La pesante sconfitta contro il Porto ha ulteriormente complicato un quadro già difficile, caratterizzato da numerosi infortuni e risultati lontani dalle aspettative. L'obiettivo della società è comprendere le ragioni della crisi e individuare una soluzione prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

Napoli, da stasera il ritiro: l'obiettivo è ricompattare lo spogliatoio

Come riferisce Sky Sport, il Napoli entrerà in ritiro già questa sera per preparare la sfida di domenica contro la Lazio, appuntamento fondamentale per provare a invertire la rotta in campionato. La decisione nasce dalla necessità di ritrovare compattezza e affrontare direttamente le problematiche che stanno condizionando il rendimento della squadra. Il ritiro servirà anche a favorire un confronto tra allenatore e calciatori, cercando di superare le tensioni interne e recuperare quella coesione indispensabile per uscire dal momento negativo. La partita contro la Lazio rappresenterà il primo banco di prova per capire se il gruppo sarà riuscito a reagire.