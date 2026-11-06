Ufficiale Infortunio Di Lorenzo, svolti gli esami: c'è lesione! Il bollettino medico

Il Napoli comunica l'esito degli esami di Giovanni Di Lorenzo: lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Ecco quanto potrebbe restare fuori il capitano.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, fermatosi durante la sfida contro la Juventus di domenica scorsa. Il capitano del Napoli si è sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno confermato un problema muscolare alla coscia sinistra. Un'altra assenza pesante per Massimiliano Allegri, già alle prese con numerosi indisponibili.

Napoli, il comunicato su Di Lorenzo e i possibili tempi di recupero

Questo il comunicato ufficiale del Napoli, riportato integralmente: "Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".