Tuttonapoli Infortunio Di Lorenzo, i possibili tempi di recupero: quante e quali partite può saltare

Lesione all'adduttore per Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli rischia di saltare diverse partite importanti, tra cui Manchester City e Milan.

Il Napoli rischia di dover rinunciare a Giovanni Di Lorenzo per diverse settimane. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva dell'adduttore lungo della coscia sinistra, rimediata contro la Juventus. Il club non ha comunicato il grado dell'infortunio, ma per problemi muscolari di questo tipo i tempi di recupero possono oscillare indicativamente tra 2-3 settimane e 4-8 settimane, a seconda della gravità. Una prognosi di circa un mese rappresenta dunque uno scenario possibile, ma non ancora confermato.

Napoli, le partite che Di Lorenzo rischia di saltare: possibile rientro a dicembre

Calendario alla mano, il capitano salterà verosimilmente la Lazio (8 novembre) e non solo: out anche con Torino (21 novembre), Manchester City (24 novembre) e Sassuolo (29 novembre). In caso di recupero nell'arco di quattro settimane, potrebbe tornare a disposizione per il Lecce (5 dicembre) o il Club Brugge (8 dicembre). Se invece lo stop dovesse prolungarsi, diventerebbero a rischio anche Milan (13 dicembre), Fiorentina (16 dicembre, Coppa Italia) e Atalanta (20 dicembre). La risposta alle terapie e i successivi controlli saranno decisivi per stabilire una data di rientro attendibile.