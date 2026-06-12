ADL parla con Ibrahinovic: ottimi rapporti e contatto diretto per 'liberare' Allegri
Il futuro della panchina del Napoli continua a essere uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Allegri sarà il futuro tecnico ma al momento non c'è l'ok del Milan e dunque il club resta in attesa. Per questo De Laurentiis prova a sfruttare gli ottimi rapporti con Ibrahimovic, dirigente del Milan, per sbloccare la situazione. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola.
Contatto De Laurentiis-Ibrahimovic: il Napoli tenta la strada diplomatica
Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Zlatan Ibrahimovic. Il patron azzurro starebbe cercando di fare leva sugli ottimi rapporti con il dirigente rossonero per favorire una soluzione che possa liberare Allegri dal Milan. Il club partenopeo segue con interesse gli sviluppi della situazione e punta a comprendere quali possano essere le condizioni. Al momento non emergono certezze, ma il dialogo tra le parti confermerebbe la volontà del Napoli di esplorare ogni possibilità per arrivare subito a un allenatore di grande esperienza e carisma. E soprattutto di annunciarlo quanto prima.
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