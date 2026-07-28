Badiashile apre al Napoli, c'è l'ok: si lavora all'intesa col Chelsea

vedi letture

Ultime calciomercato Napoli, Badiashile del Chelsea è l'ultima idea. Manna al lavoro per l'accordo. Il centrale ha detto sì

Il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni per rinforzare il reparto arretrato. Complice il costo ritenuto troppo elevato per arrivare a Gila, la dirigenza azzurra ha iniziato a prendere in seria considerazione un nuovo profilo. Nella lista dei candidati sta infatti guadagnando terreno Badiashile, difensore francese di 25 anni in uscita dal Chelsea. Il direttore sportivo Giovanni Manna, profondo conoscitore del mercato inglese, guarda con attenzione alla Premier League e avrebbe individuato nell'ex Monaco un'opportunità interessante, con l'obiettivo di impostare l'operazione sulla base di un prestito. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Badiashile apre al Napoli: il prestito è la formula preferita

L'ipotesi di un trasferimento in azzurro è stata accolta con interesse dallo stesso Badiashile, che considera il Napoli una destinazione prestigiosa e ideale per rilanciare la propria carriera. L'opportunità di ritrovare continuità, disputare un campionato competitivo come la Serie A e giocare la Champions League rappresenta un incentivo importante per il centrale francese. Al momento, dunque, il difensore avrebbe dato piena disponibilità a valutare il trasferimento, mentre il club partenopeo continua a lavorare per trovare l'intesa con il Chelsea sulla formula del prestito.