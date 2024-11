ADL si allinea a Conte: stop alle critiche e obiettivo Champions, ma mai dire mai...

vedi letture

Un intervento per fare chiarezza sugli obiettivi stagionali del Napoli e mettere un punto a qualche critica di troppo scoppiata dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica tornando sui tweet di Aurelio De Laurentiis ieri mattina, prima della partenza per gli Usa e prima della conferenza stampa di Antonio Conte verso l'Inter:

"Il presidente lo fa per la prima volta da quando Conte siede sulla panchina azzurra. Parole (scritte su X) per confermare di essere perfettamente allineato al pensiero espresso dal suo allenatore – che predica calma e pazienza – dall’inizio della stagione. De Laurentiis sottoscrive in pieno e ha deciso di parlare direttamente ai tifosi. L’avvio di campionato scoppiettante ha inevitabilmente alzato l’asticella delle aspettative, ma lo scudetto non può essere un obbligo a tutti i costi. L’auspicio è racchiuso in “quel mai dire mai” che sintetizza il pensiero del numero uno azzurro. Conte ha firmato un triennale e il primo mattone è il ritorno in Champions League, competizione necessaria non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche per le casse del club. Una società come il Napoli non può fare a meno degli introiti della nuova Champions per il secondo anno consecutivo, quindi è questa la pietra miliare da cui ripartire".