Futuro De Bruyne, l'annuncio di Allegri a fine partita

Napoli, Allegri su De Bruyne: "Credo che rimarrà fino a giugno". Il tecnico elogia il belga, "giocatore straordinario"

Allegri ha parlato ieri a Sky Sport al termine della serata di Manchester e ha fatto il punto sul futuro di Kevin De Bruyne. Il tecnico del Napoli si è detto convinto che il belga resterà fino a giugno, in un momento in cui il PSV e le voci su un addio a gennaio tengono banco. Un messaggio chiaro, accompagnato da parole di grande stima per il giocatore.

"Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto"

Come ha spiegato Allegri a Sky Sport, parlando dell'abbraccio con De Bruyne e della serata più soddisfacente da quando è a Napoli: "Contento soprattutto per i ragazzi. Su Kevin, purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto". L'allenatore si riferisce al cambio del centrocampista nel corso della partita, e prosegue con un pensiero più ampio: "Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri".

"Credo che rimarrà fino a giugno"

Alla domanda se gli chiederà di restare fino a giugno, Allegri ha risposto che sarà un tema da discutere con la società: "Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno". Una frase che chiude, almeno nelle intenzioni del tecnico, la porta ai rumors di mercato e conferma il peso che il belga ha nel progetto tecnico del Napoli.