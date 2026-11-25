Rinnovo McTominay in stallo: la richiesta di Scott per restare

Calciomercato Napoli, McTominay: primo contatto a Manchester tra Manna e l'agente. Contratto fino al 2028

L'incontro di ieri a Manchester tra Manna e l'agente di McTominay è stato soprattutto un primo contatto. Lo scrive il Corriere dello Sport: il tema del rinnovo sarà affrontato nel dettaglio quando le strategie societarie del Napoli avranno contorni più nitidi, ma nel frattempo ci sono dei termini da registrare.

Contratto fino al 2028, richiesta intorno ai 10 milioni

Come riporta il Corriere dello Sport, il contratto del centrocampista scozzese scadrà nel 2028, tra un anno e mezzo circa. Il giocatore compirà 30 anni l'8 dicembre, nel giorno cruciale di Napoli-Bruges, partita che si annuncia importante per il cammino europeo degli azzurri. La nuova richiesta di ingaggio si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che non è una sorpresa: se ne parla da prima dell'estate. Un quadro che conferma la distanza ancora presente tra le parti, a fronte di un club che finora non è andato oltre i 6,5 milioni di offerta.

Il prossimo passo: le intenzioni del Napoli

Il passaggio successivo sarà capire le intenzioni della società. Il Napoli dovrà decidere quanto spingersi per il rinnovo e quali siano i limiti economici da non superare, anche in funzione delle scelte sul mercato di gennaio e sulle uscite di altri big. Resta, comunque, la possibilità di trovare un nuovo punto d'incontro, con il giocatore che ha mostrato più volte di trovarsi bene a Napoli. Per ora, quindi, nessuna rottura e nessuna accelerazione: la trattativa è aperta e dipenderà dalle strategie del club nelle prossime settimane.