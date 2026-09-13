Napoli-Bologna, Allegri va col 4-2-3-1: confermato De Bruyne e spazio a Lang

vedi letture

Il Napoli attende il Bologna ed è pronto a presentare il 4-2-3-1 già mostrato contro l'Arsenal che vede in mediana la coppia formata da Gilmour e Lobotka. Una scelta che conferma la fiducia dello staff tecnico nel doppio playmaker, funzionale a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Più avanti - scrive il Corriere dello Sport -, spazio ancora una volta a Kevin De Bruyne, schierato a ridosso di Hojlund. Il centrocampista belga agirà libero di creare e di offendere.

Il ballottaggio a sinistra: Lang favorito su Neres

Senza Alisson, il tassello del reparto avanzato - completato da Politano, De Bruyne ed Hojlund - dovrebbe essere Noa Lang, in vantaggio nel ballottaggio con Neres per una maglia da titolare. L'esterno olandese scalpita per confermare le buone impressioni delle ultime uscite e giocarsi le sue carte dal primo minuto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi e l'esclusione contro l'Arsenal.

Prima da titolare per Milinkovic-Savic, possibile conferma del blocco Champions

Capitolo difesa: si prepara a vivere la sua prima da titolare in stagione Vanja Milinkovic-Savic, che andrà a completare un reparto arretrato che potrebbe essere confermato in blocco rispetto a quanto visto in Champions League. Davanti al portiere serbo, dunque, spazio a Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin, mentre sulla corsia mancina si va verso la conferma di Olivera, ma è un testa a testa con Spinazzola per una maglia da titolare, scrive il quotidiano..