Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Tedesco
Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, match valido per la quarta giornata di campionato. Allegri mette in campo gli azzurri con il 4-3-3, tra i pali vista l'indisponibilità di Meret, spazio a Milinkovic-Savic. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, confermata la coppia centrale Rrahmani-Rafa Marin. A centrocampo il terzetto è composto da Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Novità nel tridente, oltre ai confermati Politano e Hojlund, sarà Vergara a sostituire l'infortunato Alisson Santos.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri.
A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Olivera, Lucca, Beukema, Lang.
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.
A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Moro, Mbangula, Casale, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.
Serie A Enilive 2026-2027
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