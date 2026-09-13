Allegri è già col piano anti-crisi, Gazzetta: "Non vincere manderebbe tutto in tilt"

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Allegri tira dritto, nonostante un ambiente sfiduciato ed una squadra che viene da tre sconfitte consecutive. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che il tecnico sicuramente se lo attendeva diverso il suo impatto sulla panchina del Napoli, ma non c'è neanche tempo di pensare alle assenze perché "c'è un piano anti-crisi da mettere subito in atto".

Allegri chiede senso di responsabilità: non si può sbagliare

Testa bassa e pedalare, senza pensare a ciò che è stato e che poteva essere certamente diverso. Max è ritenuto un risultatista - scrive il quotidiano - e vincere oggi in particolare è davvero l'unica cosa che conta per "scacciare via le nubi e cominciare a far spuntare il sole sul progetto Napoli". Dopo fiducia ed ambizione, ieri ha aggiunto una nuova parola: responsabilità, riferendosi all'importanza della partita e di dover fare tutti qualcosa in più. Non è la gara della vita, ma poco ci manca: "Non vincere manderebbe in tilt tutto il sistema".