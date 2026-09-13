Il Napoli è già sul precipizio: Allegri, la chiamata alle armi e la vigilia in ritiro

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E' moderno solo chi vince, Allegri torna a vestire i panni di Allegri, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino per raccontare che seppur solo alla quarta giornata, c'è d'un tratto una tensione che prende già alla gola in riferimento alle parole del tecnico del Napoli anche sul senso di responsabilità. Chi l'avrebbe mai pensato - scrive il quotidiano partenopeo - scocca già l'ora della verità perché "il Napoli sembra sull'orlo di un abisso più di quanto queste tre ultime sconfitte lasciavano immaginare. Orrende oscurità si nascondono dietro questo incontro" che Allegri in conferenza ha trasformato in un bivio.

Allegri ed il timore del precipizio

Vincere è l'unica cosa che conta, ma fa effetto che sia già il momento della chiamata alle armi. La sensazione è che "all'improvviso l'ottimismo sia stato sostituito il timore del precipizio", scrive il quotidiano. Peraltro il tecnico ha portato la squadra in ritiro: l'ha deciso lunedì dopo il ko con l'Inter. Cambia anche la location perché l'Hotel Gli Dei - scrive Il Mattino - era occupato da un altro evento e gli azzurri da ieri sono sempre a Pozzuoli ma al Grand Hotel Serapide.