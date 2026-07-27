Calciomercato Napoli, Troise: "Badiashile e Tiago Gabriel le piste per la difesa"

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Troise promuove il Napoli contro la Carrarese e fa il punto su mercato, Allegri e De Laurentiis.

Il giornalista Ciro Troise ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “Il Napoli contro la Carrarese mi è sembrato più in palla. Ha pagato anche la scelta di non far allenare i calciatori che avrebbero giocato questa mattina. Per quel vale in un’amichevole, è riuscito l’esperimento di Giovane sulla sinistra. Marianucci nell’interpretazione del ruolo ha fatto bene, forse a volte può sbagliare perché è troppo fiducioso nei suoi mezzi, ma ha fatto diverse scelte giuste.

Il mercato? L’opzione Badiashile prende quota, mentre in Italia il nome di Tiago Gabriel, può essere quello giusto, visto che si parla anche di un 2004. Si sono viste le cose che ha provato Allegri in allenamento, come la capacità di ricomporsi dietro la linea della palla con un 4-5-1, così come la costruzione con i due difensori e i tre centrocampisti. Vincere è sempre importante, soprattutto quando si vede il lavoro svolto.

Il 4-3-3? Di Lorenzo in conferenza stampa ha espresso il parere di tutta la squadra, ovvero che si può iniziare con questo modulo, ma nel corso della stagione può capitare di giocare diversamente.

Le parole di De Laurentiis sul Trentino? De Laurentiis è un presidente vulcanico, sembrano schermaglie di trattative. In ogni caso, quest’anno delle criticità ci sono state e vanno risolte. Ci sono tifosi che hanno mandato delle lettere al Napoli per esprimere il loro parere e queste cose hanno inciso. Sicuramente, le schermaglie fanno parte del gioco. De Laurentiis è un maestro in tutto ciò e sta utilizzando la sua comunicazione vulcanica. È da anni che fa così e ha portato a casa risultati sportivi ed economici.

Allegri non penso che avrà problemi a gestire il presidente De Laurentiis. Nel corso della sua carriera, ha lavorato con Berlusconi, Agnelli e Marotta. Non credo che sarà un problema, è abituato a gestire presidenti e dirigenti con una forte personalità”.