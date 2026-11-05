Lite Lucca-De Bruyne, ci sono dei precedenti: conseguenze sul mercato di gennaio

Il pesante 4-1 incassato dal Napoli sul campo del Porto continua a far discutere, non soltanto per il risultato e la prestazione degli azzurri, ma anche per quanto accaduto durante la partita. Sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha analizzato il delicato momento della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sul duro battibecco tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne, immortalato dalle telecamere di Prime Video. Un episodio che, secondo Romano, potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime strategie di mercato del club.

Napoli, le tensioni nello spogliatoio dopo il ko con il Porto: il mercato di gennaio potrebbe portare a scelte importanti

"Per il Napoli restano scorie pesanti. Prima di tutto per quanto riguarda quel litigio in campo, quello screzio, quel battibecco - scene certamente non belle da vedere - tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne. C'è una sequenza, inquadrata da Amazon Prime Video, in cui Lucca ripete più volte a De Bruyne, in inglese: 'Why are you speaking?' ('Perché continui a parlare?'), prima di mandarlo a quel paese, per giunta in un momento estremamente difficile per la squadra.

Non è la prima volta, va detto, che affiora dell'insofferenza tra Lucca e De Bruyne: ci sono stati altri episodi simili in passato, magari meno mediatici, ma vederli esplodere in questo momento dispiace. Veder sgretolarsi i rapporti nei momenti di difficoltà è la fotografia di un Napoli che non può permettersi distrazioni o tensioni di questo tipo.

Innanzitutto perché il mercato di gennaio del Napoli sarà particolarmente impegnativo. Il club ha già deciso di intervenire e di cambiare qualcosa; tensioni come quella tra Lucca e De Bruyne avranno inevitabilmente conseguenze anche sulle strategie societarie. Non meravigliamoci, quindi, se da questi confronti dovessero scaturire decisioni forti, inclusa la messa in uscita di alcuni elementi già a gennaio".