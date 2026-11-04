Manna a Prime: “A gennaio lavoreremo per fare qualcosa. In attacco non siamo scoperti. Su De Bruyne..."

Giovanni Manna prima di Porto-Napoli: il mercato di gennaio, l'emergenza infortuni e il nuovo ruolo di De Bruyne.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Mannaoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Porto, iniziando dalla posizione di trequartista di Kevin De Bruyne: "Un giocatore di livello assoluto che può giocare in tutte le zone del campo, forse stasera è in una posizione più congeniale per quelle che sono le sue storiche qualità, ma ha fatto vedere in Serie A di poter fare anche il regista. La formazione oggi è anche frutto di quelli che siamo".

I tanti infortuni?

"La Champions è ancora lunga e oggi è importante, soprattutto per il momento delicato che stiamo affrontando. A livello di autostima è importante fare una bella prestazione. Sugli infortuni, abbiamo accusato anche problemi traumatici. Alcuni lo scorso anno hanno avuto problemi in più rispetto al passato, per esempio Anguissa non ne aveva mai avuti mentre Neres sì. Sono cose che possono succedere, a noi sono successe un po' più di altri ma non è una scusa".

Questi infortuni la proiettano già al mercato di gennaio, soprattutto per l'attacco?

"L'unico posto dove non siamo scoperti è l'attacco… Le riflessioni sono sempre costanti e continue, sicuramente lavoreremo per fare qualcosa ma vediamo come arriveremo a quel momento. Faremo le cose che andranno fatte rispettando quelli che sono i nostri parametri, come sempre".