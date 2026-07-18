Buongiorno si è operato a inizio giugno per una cisti, poi un altro problema: il retroscena
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Un mese e mezzo fa circa Alessandro Buongiorno ha subito un intervento chirurgico a Lione. Ora l'infortunio al tendine.
L'inizio della stagione di Alessandro Buongiorno è ora in bilico. Il difensore del Napoli, già costretto a rinunciare al ritiro di Dimaro, dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per stabilire se proseguire con una terapia conservativa oppure ricorrere a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio destro.
I possibili tempi di recupero di Buongiorno
Buongiorno era già stato operato a Lione all'inizio di giugno per rimuovere una cisti al ginocchio destro che lo aveva condizionato nella parte finale della scorsa stagione. Successivamente è emerso un nuovo problema al tendine. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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