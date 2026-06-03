Ufficiale Il saluto social di Conte: "Due anni vincenti e di grande passione! Grazie Napoli"

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Antonio Conte ha affidato ai social il suo messaggio d’addio al Napoli dopo la conclusione della sua esperienza in azzurro. Poche parole, ma cariche di significato, per salutare una città e un ambiente con cui ha condiviso momenti intensi. Questo il messaggio condiviso dal tecnico sul proprio profilo Instagram.

"Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente... GRAZIE di NAPOLI".

Un messaggio breve e diretto che racchiude il bilancio della sua avventura partenopea, caratterizzata da successi, emozioni e da un legame che, nonostante la separazione professionale, sembra destinato a restare forte anche sul piano umano. Il tecnico ha scelto la via della semplicità per rivolgere il suo ultimo pensiero ai tifosi azzurri, ringraziando Napoli per il sostegno e l'affetto ricevuti durante il suo percorso