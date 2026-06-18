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Allegri-Napoli, novità sulla durata del contratto! Sky: accordo triennale fino al 2029

Allegri-Napoli, novità sulla durata del contratto! Sky: accordo triennale fino al 2029TuttoNapoli.net
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di Francesco Carbone
Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’ufficialità arriverà dopo la risoluzione del contratto con il Milan

Cresce l’attesa per l’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese sarà il futuro allenatore azzurro e il suo approdo in Campania non è in discussione, ma per l’annuncio manca ancora un passaggio formale: la risoluzione del contratto che lo lega al Milan. Una volta completato questo iter, Allegri raccoglierà l’eredità di Antonio Conte, dando avvio a un nuovo ciclo tecnico alla guida del club partenopeo.

Allegri-Napoli, i dettagli dell’accordo: novità sulla durata

Sul fronte contrattuale emergono intanto ulteriori dettagli rispetto alle prime indiscrezioni. Allegri - riferisce Sky - firmerà infatti un accordo triennale con il Napoli, con scadenza fissata al 2029. Una durata più lunga rispetto a quanto inizialmente trapelato, che non prevede un semplice biennio con opzione a favore del club, ma un’intesa strutturata direttamente su tre stagioni, a conferma della volontà della società di puntare con decisione su un progetto tecnico di medio-lungo periodo.