Ag. Lukaku: “Difficile accettare ruolo di vice! Parole Manna strategia…”
Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito: “Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l’ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Dietro le parole di Manna possono esserci delle motivazioni finanziarie, con due attaccanti importanti. E rientrerà anche Lucca. Questa situazione crea un po’ di empasse. Ora il mercato è bloccatissimo e non è ancora partito il mercato delle punte, che ha un effetto domino”.
Lukaku, parla l'agente Pastorello
Pastorello ha poi aggiunto: “Anche il proporre un allungamento ha dei costi di altro tipo, non è solo lo stipendio. Romelu ha raggiunto questi livelli di contratto anche grazie a quello che ha fatto in carriera, forse non è ancora arrivato il momento di spalmare. L’ultimo campionato non è stato solo colpa sua. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. La strategia di un club può essere giusta”.
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