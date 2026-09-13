Ritardo dalla vetta, 61 tiri incassati, infortuni e niente sold-out, ma Allegri mantiene la calma

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Ultime calcio Napoli, verso la sfida del Bologna

Il dato che forse più di ogni altro sintetizza la difficoltà del momento del Napoli è quello relativo alla prevendita, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che, a ieri, tra biglietti venduti e quota abbonati, erano più o meno 41.000 gli spettatori previsti al Maradona. Certo. non è finita perché c'è tempo fino alle 18 per aumentare il numero dei tifosi allo stadio.

Napoli e tutti i problemi di quest'inizio

"Il Napoli ha il disperato bisogno di avvertire nell'aria la spinta dei tifosi", è il passaggio del quotidiano sportivo nel raccontare del momento difficile con tre sconfitte consecutive tra campionato (Como e Inter) e Champions (Arsenal): "3 punti in classifica e un ritardo di 7 dalla vetta, di proprietà della Lazio per una notte almeno; 5 gol fatti, 5 subiti e 61 tiri incassati (solo l'Atalanta ne conta di più in A); lacune in entrambe le fasi e un po' di erroracci individuali pagati molto cari tra Como e Inter; un lungo elenco di indisponibili che comprende anche Anguissa, Alisson e McTominay; austerity sul mercato".

Allegri, nessuna reazione isterica

In questo senso però il tecnico del Napoli, Max Allegri, non s'è mai lamentato, neanche ieri e non ha avuto reazioni sopra le righe: "Il quadro ha pennellate di nero a sufficienza, non è vero? Eppure Allegri non si è mai lamentato e non l'ha fatto ieri. Neanche per un istante, neanche un pianticello strategico. E tantomeno reazioni isteriche: il Napoli ha trascorso la vigilia in ritiro per la prima volta, ma era già previsto da inizio settimana".