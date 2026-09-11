Tuttonapoli Tanti indisponibili, ma l'allarme infortuni muscolari è (ad oggi) una fake news: la situazione

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Ultime calcio Napoli, il punto sugli infortunati

Dopo la gara con l'Arsenal è tornato con insistenza il tema degli infortuni legati alla preparazione. Sono già tanti i giocatori fermi ai box, ma l'elenco degli indisponibili che circola sui social - come se ci fosse un'ondata di problemi muscolari - è in realtà una fake news. In città persiste la contrapposizione legata alla precedente gestione tecnica, ma la situazione in realtà non è paragonabile al momento. Da un'analisi più attenta, infatti, emerge che solo due degli infortuni attualmente presenti in casa azzurra sono di natura muscolare, mentre tutti gli altri riguardano problematiche completamente diverse.

I due infortuni muscolari: Alisson Santos e Meret

Dopo due ritiri estivi e quattro partite, a pagare la componente muscolare sono soltanto due casi. Alisson Santos è alle prese con una lesione al bicipite femorale di medio livello e avrà bisogno di tutta la sosta e forse un'ulteriore settimana, ma poi dipenderà dalla risposta del calciatore. Per Alex Meret, fermato da un problema all'adduttore lungo, basterà la sosta. Gli indisponibili sono tanti, ma per altre problmatiche, non legate certo ad una probabile metodologia di Allegri (che è stata molto leggera in realtà in entrambi i ritiri).

Gli altri infortuni: nessun problema muscolare

Ben diversa è la situazione degli altri giocatori attualmente indisponibili, i cui infortuni non hanno nulla a che vedere con la componente muscolare. Buongiorno è alle prese con una problematica pregressa, prima ancora dell'inizio della stagione. Giovane, invece, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia, con un rientro previsto per la metà di ottobre. Sulla stessa linea temporale si colloca anche il recupero di Marianucci, fermato da problema al ginocchio, ed anch'egli atteso di nuovo in gruppo a metà ottobre. Capitolo a parte merita McTominay, il cui stop non è legato ad alcun problema fisico di natura traumatica o muscolare, bensì a un'aritmia benigna. Il quadro complessivo, dunque, ridimensiona sensibilmente la narrazione di un Napoli devastato da infortuni muscolari.